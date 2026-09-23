طائرة تجارية إيرانية تهبط في الصين رغم تهديدات واشنطن

هبطت طائرة تجارية تابعة لشركة ماهان الإيرانية الأربعاء في الصين، بحسب ما أفاد موقع لتتبع حركة الملاحة الجوية، بالرغم من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية.

وأفاد موقع "فلايت رادار 24" أن طائرة إيرباص إيه 340 أقلعت من طهران هبطت قرابة الساعة 16.40 (8.40 ت غ) في كانتون بجنوب الصين، في وقت دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأميركية المشدّدة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ الأربعاء، بعدما تعهّدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أيّ جهة تتعامل معها.