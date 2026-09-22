إلغاء 275 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار

تسبّب الإعصار «دوجوان» في إلغاء 275 رحلة جوية في اليابان، أمس، وسط تحذيرات من هطول أمطار قد تسجّل مستويات قياسية مع اقترابه من طوكيو.

وألغت الخطوط الجوية اليابانية 120 رحلة داخلية و15 رحلة دولية، بينما ألغت شركة «أول نيبون إيرويز» 140 رحلة داخلية.

وأدى الإعصار المصحوب برياح شديدة إلى إغلاق واحد من أكبر المعارض العالمية لألعاب الفيديو في العاصمة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل. وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية توقعت اشتداد الأمطار والرياح حتى قبل وصول الإعصار، مشيرة إلى أن «إجمالي هطول الأمطار حتى اليوم، قد يتجاوز المتوسط الشهري لسبتمبر».