استطلاع: البيروقراطية أكبر مشكلة تواجه الشركات الألمانية

تمثل البيروقراطية أكبر مشكلة تواجه الشركات الألمانية بفارق كبير عن باقي المشكلات التي تناولها استطلاع أجراه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية.

وذكر المعهد، أمس، أن 50% من الشركات تنظر إلى البيروقراطية باعتبارها أكبر مشكلة، بينما جاءت تكاليف الطاقة والعمالة في المرتبتين التاليتين بفارق كبير، بنسبة 27% و22% على التوالي. وقال رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، كلاوس فولرابه: «يؤثر العبء البيروقراطي بطريقتين، حيث إنه يستنزف موظفين يحتاج إليهم العمل في أماكن أخرى، كما أنه يحول دون تنفيذ استثمارات لم تعد مجدية بمجرد احتساب تكاليف إجراءات الموافقة والتوثيق، أما التأثير الثاني هو الأكثر كلفة، ولا يظهر في أي إحصائية، لأن المشروع لا يبدأ من الأساس».

وتزداد النظرة إلى البيروقراطية باعتبارها عبئاً كلما كبر حجم الشركة، حيث بلغت نسبة الشركات الكبيرة التي ذكرت ذلك 59% والمتوسطة 58%، بينما وردت بوتيرة أقل بكثير لدى العاملين لحسابهم الخاص دون موظفين، والشركات الصغيرة، بنسبة 33% و41% على التوالي.

وأوضح فولرابه: «من لديه موظفون ويدير منشآت ويصدِّر منتجات يخضع في الوقت نفسه لقواعد تنظيمية متعددة، بدءاً من قانون العمل، مروراً بالتزامات تقديم التقارير، وصولاً إلى حماية البيانات، في حين أن العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة، فلا يخضعون بعد للكثير من هذه الالتزامات، وبمجرد أن تصل الشركة إلى حجم معين، تنطبق عليها جميع هذه الالتزامات تقريباً دفعة واحدة».