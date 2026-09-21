انفجار مستودع ذخيرة تابع للجيش السوري جنوب حلب

هزت سلسلة من الانفجارات ​مستودع أسلحة تابعا للجيش بالقرب من بلدة العيس في محافظة حلب، شمال سورية في وقت مبكر ‌من صباح اليوم ​الاثنين في رابع واقعة من نوعها هذا الشهر، مما تسبب في إصابة عدة أشخاص ودفع السكان إلى الفرار.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" نقلا عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن أربعة أشخاص أصيبوا، بينهم مدني أصيب بشظايا.

وأضافت الوكالة أن الفرق المختصة ساعدت في إخلاء منازل البلدة، في حين أغلقت السلطات الطرق ‌المؤدية إلى المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع "الجهات المختصة ‏في الوزارة تواصل التحقيق في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع ‏العسكرية، وآخرها انفجار أحد مخازن السلاح قرب بلدة العيس جنوب حلب"، وإنها ‌ستتخذ تدابير لمنع حدوث وقائع مماثلة.