كوريا الشمالية تُطلق مقذوفاً باتجاه بحر اليابان

سيؤول - أ.ف.ب

أطلقت كوريا الشمالية، أمس، مقذوفاً غير محدد قبالة ساحلها الشرقي، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وجاءت عملية الإطلاق بعد ثمانية أيام من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية عدة قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، في إطار ما وصفته لاحقاً بأنه تدريب مشترك للقوة النارية. كما جاءت هذه الخطوة عقب رفض بيونغ يانغ، قراراً صادراً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية. وأكد مكتب رئيس الوزراء الياباني عملية الإطلاق، مشيراً عبر منصة «إكس» إلى أن المقذوف كان «صاروخاً بالستياً محتملاً».