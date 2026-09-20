أستراليا تستعد لمواجهة الهجمات السيبرانية

عزّزت أستراليا استعداد موانئها لمواجهة الهجمات السيبرانية والظواهر الجوية المتطرفة، عبر مشروع بحثي تقوده ولاية جنوب أستراليا، ويطوّر منصة محاكاة لتدريب مشغلي الموانئ على سيناريوهات الأزمات الواقعية.

ويشارك في المشروع جامعة فلندرز، ومجموعة العلوم والتكنولوجيا الدفاعية، وجامعة أديلايد، وشركة بريوري أناليتيكا، فيما تتيح المنصة محاكاة حوادث سيبرانية واضطرابات ناجمة عن الظروف الجوية الشديدة.

وأوضحت كبيرة العلماء في وزارة الدفاع الأسترالية، تانيا مونرو، أن البنية التحتية الحيوية ترتبط بالأمن الاقتصادي والمرونة الوطنية والمصالح الدفاعية، مؤكدة أن تطوير القدرة على الصمود مسؤولية وطنية.