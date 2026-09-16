مجلس الشعب السوري يُقر إلغاء محكمة الإرهاب وكل مفاعيلها

أقر مجلس السعب السوري، اليوم الأربعاء، إلغاء "محكمة الإرهاب" وكل مفاعيلها، في خطوة تشريعية تاريخية تنهي العمل بهذه المحكمة الاستثنائية.

وأفاد التلفزيون السوري بأن المجلس وافق بالأغلبية على قرار إلغاء محكمة الإرهاب التي تأسست في عهد النظام السابق وكل مفاعيلها.

وكان المجلس قد صوت لإلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت في ‌عهد ​بشار الأسد وإبطال الآثار القانونية لأحكامها، وذلك في إحدى أولى الخطوات التشريعية المهمة التي يتخذها البرلمان الجديد في البلاد.

وقالت قناة الإخبارية الحكومية السورية أن تصويت اليوم جاء خلال الأسابيع الأولى من انعقاد أول مجلس شعب يتشكل منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024. وانعقد المجلس للمرة الأولى في يوليو.

وهذا التصويت من أول القرارات التشريعية الكبرى للمجلس ‌بعد أن أمضى جلساته الأولى في وضع لائحته الداخلية وتشكيل لجانها.

وعقد المجلس جلسة استماع ​هذا الأسبوع مع وزير التعليم محمد عبدالرحمن تركو بشأن حالة المدارس في البلاد، ومن المقرر أن يطرح المجلس أسئلة على وزير الطاقة غدا الخميس بشأن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

وأنشئت محكمة قضايا الإرهاب في 2012 في ظل سعي الأسد لقمع انتفاضة ضد حكمه، واستخدمت لمحاكمة آلاف السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب.