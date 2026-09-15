ترامب يقلل من أهمية قيود الذكاء الاصطناعي

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهمية الحاجة إلى قيام إدارته بكبح تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه قلق بشأن التنازل عن تفوق أميركا على الصين في المنافسة في هذا المجال.

وفي حديثه مع الصحافيين خلال رحلة العودة إلى واشنطن، أول من أمس، بعد زيارته إيرلندا، أقر ترامب بالحاجة إلى بعض التنظيم، لكنه لم يقدم أي تفاصيل محددة حول القواعد المحتملة، ونسب التحذيرات بشأن تحرك التكنولوجيا بسرعة كبيرة ودون رقابة تذكر إلى «قوى سلبية» لم يحددها. و أكد ترامب أنه لا يحاول التقليل من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي «سيكون خيراً أكثر منه شراً، وبفارق كبير».