موسكو تستأنف إمداد منشآتي طرطوس وحميميم بعد اتفاق مع دمشق

قال مصدران مطلعان إن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت إمدادات الأسبوع الماضي إلى منشآت ساحلية في سورية استخدمها الجيش الروسي لفترة طويلة، في أول مهمة من هذا النوع منذ اتفاق دمشق وموسكو الشهر الماضي بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد.

وتقدم العملية مؤشرا أوليا على أن موسكو تواصل تزويد منشآت ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالإمدادات بموجب الاتفاق الجديد، الذي ينص على نقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى السيطرة السورية وتحويل المواقع العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة.

وبموجب الاتفاق ستبقى القوات ‌الروسية في القاعدتين.