وزير الطاقة الأميركي: إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها النووية

انتقد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت اليوم الاثنين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وانتقد رايت بشكل خاص رفض طهران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المتضررة من الحرب. وقال إن إيران كان لديها "متسع من الوقت لمعالجة إهمالها الجسيم" لالتزاماتها "لكن هذا الوقت قد انتهى".

وفي حديثه أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال رايت إن منح إيران المزيد من الوقت "لن يؤدي إلا إلى تأخير المساءلة التي طال انتظارها".

وكرر رايت شعار إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن إيران "يجب ألا تطور أو تحصل على سلاح نووي أبدا".