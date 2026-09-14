4.78 مليارات دولار كلفة إعادة إعمار نيبال           

قدرت وزارة الخارجية النيبالية كلفة التعافي وإعادة الإعمار، جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق جبلية قرب الحدود مع الصين، الشهر الماضي، بنحو 4.78 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لوك بهادور باوديل تشيتري، إن أعمال التعافي وإعادة الإعمار، خلال الأشهر الستة المقبلة، ستتطلب نحو 57.67 مليون دولار، بينما تقدر كلفة إعادة الإعمار على المدى الطويل بنحو 4.78 مليار دولار، وأدت الفيضانات التي نتجت عن انهيارات جليدية وجبلية، إلى مقتل أكثر من 1400 شخص وفقدان آلاف آخرين في نيبال والصين، وبحسب بيانات السلطات، انتشلت فِرَق الإنقاذ في نيبال 1385 جثة، بينما لايزال نحو 5130 شخصاً في عداد المفقودين.