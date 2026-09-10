نادي الأسير: إسرائيل اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني من الضفة خلال أسبوع

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال الأسبوع الأخير، أكثر من 100 فلسطيني من محافظات الضفة، "بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاعتقال والاستهداف التي تطال المواطنين".

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "قوات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات الاعتقال في مختلف محافظات الضّفة، والتي ترافقها جملة من الانتهاكات والجرائم، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني مع عشرات المواطنين، والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، إلى جانب التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم".

وأضاف البيان: "كما نفذت قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال اقتحامات واسعة للمنازل، وعمليات تفتيش وتخريب لمحتوياتها، وألحقت أضرارا بالممتلكات، وحولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، واحتجزت مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من عائلاتهم، إلى جانب استمرار عمليات الاعتقال الجماعي التي تطال مناطق وأحياء كاملة خلال الاقتحامات".

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن "عمليات الاعتقال رافقت اعتداءات نفذها المستعمرون بحق المواطنين وممتلكاتهم، بحماية وإسناد من قوات الاحتلال، شملت الاعتداء على المواطنين، وقطع الطرق والاعتداء على المركبات، في إطار تصعيد منظومة الاستهداف التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضّفة".

ولفت نادي الأسير إلى أن "التحقيق الميداني أصبح من أبرز الأدوات المستخدمة خلال عمليات الاقتحام والاعتقال، حيث يتعرض عشرات الفلسطينيين للاحتجاز والتحقيق في ظروف قاسية، قبل الإفراج عن بعضهم أو تحويلهم إلى الاعتقال، في وقت تتواصل فيه عمليات الاقتحام والاعتقال اليومية في مختلف المحافظات".