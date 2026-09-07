سورية:مقتل شخص وإصابة شرطي بإطلاق نار داخل قصر العدل في اللاذقية
قُتل شخص وأُصيب شرطي بجروح، اليوم الإثنين، جراء إطلاق نار داخل قاعة محكمة الجنايات في القصر العدلي بمدينة اللاذقية بشمال غرب سورية.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ناجم عن قضية ثأر، فيما لاذ مطلق النار بالفرار.
وعلى الفور، انتشرت قوى الشرطة في المكان، حيث جرى إخلاء القصر العدلي وإغلاقه حفاظاً على سلامة المدنيين، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
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