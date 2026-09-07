سورية:مقتل شخص وإصابة شرطي بإطلاق نار داخل ‏قصر العدل في اللاذقية

قُتل شخص وأُصيب شرطي بجروح، اليوم الإثنين، جراء إطلاق نار داخل ‌‏قاعة محكمة الجنايات في القصر العدلي بمدينة اللاذقية بشمال غرب سورية.‏

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن ‏الحادث ناجم ‏عن قضية ثأر، فيما لاذ مطلق النار بالفرار.‏

وعلى الفور، انتشرت قوى الشرطة في المكان، حيث جرى إخلاء القصر ‌‏العدلي وإغلاقه حفاظاً على سلامة المدنيين، فيما تواصل الجهات المختصة ‌‏تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.‏