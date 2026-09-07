«إبراهام لينكولن» تغادر تايلاند بعد استراحة قصيرة

أعلنت البحرية ​الأميركية أن حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن» ‌غادرت ​تايلاند، أمس، بعد زيارة لميناء استمرت خمسة أيام، في ختام فترة توقف قصيرة خلال انتشار طويل شمل تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط.

وقال قائد الحاملة، الكابتن دان كيلر، في بيان: «نود أن نشكر ‌شعب تايلاند على كرم ضيافتهم الرائع».

وعادة ما تستمر عمليات الانتشار ‌البحري من ستة إلى تسعة ‌أشهر، لكن قد يجري أحياناً تمديدها خلال ‌فترات النزاع.

وكانت «إبراهام لينكولن» وصلت، برفقة سفن بحرية أميركية أخرى، إلى تايلاند، الأربعاء الماضي، في زيارة قال مسؤولون تايلانديون إنها ستستمر خمسة أيام.