كاتس يعلن "اعتقال قيادي بارز في حماس بغزة"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اعتقال قيادي بارز في حماس، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ويأتي الإعلان بعد ورود تقارير تفيد بمحاولة ميليشيات تعمل مع إسرائيل خطف شخصية بارزة في غزة، بحسب "يديعوت أحرونوت". وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن غارات استهدفت مواقع في غزة، "ردا على تهديدات لقوات الأمن الإسرائيلية".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن القيادي البارز في حماس الذي أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إلقاء القبض عليه في غزة، هو رئيس الأمن العام لحماس.