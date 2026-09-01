الاقتصاد التشيكي ينمو أسرع من الاتحاد الأوروبي

كشفت الهيئة العليا للتدقيق المالي في التشيك نمو اقتصاد البلاد أسرع من متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، لكن الدَّين الحكومي ارتفع أيضاً بشكل كبير.

وزاد إجمالي الناتج المحلي بواقع 2.6%، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 1.5%، بحسب «راديو براغ إنترناشونال»، بينما وصل الدين الحكومي إلى 3.7 تريليونات كرونة (نحو 177.87 مليار دولار).

وحذرت الهيئة التشيكية من أن قلة إنتاجية العمالة، وارتفاع كثافة استهلاك الطاقة، وشيخوخة السكان، تهدد قدرة البلاد على المنافسة في المستقبل، كما انتقدت الهيئة العجز المستمر في الميزانية، مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي على النقل والأبحاث والابتكار لا يعطي نتائج ملائمة.