"البنتاغون" يوقع اتفاقات لمدة 7 سنوات لتعزيز إنتاج الصواريخ
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اليوم الاثنين أنها أبرمت اتفاقيات مدتها سبع سنوات مع شركتي جنرال دايناميكس للذخائر والنظم التكتيكية ولوكهيد مارتن لزيادة إنتاج الصواريخ.
وقال "البنتاغون" إن هذه الاتفاقيات تهدف إلى "زيادة كميات الإنتاج وتسريع جداول التسليم للمكونات الفرعية الحيوية التي تدعم برنامج الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية "ثاد" وبرنامج الصواريخ الاعتراضية المتقدم باتريوت.
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