"البنتاغون" يوقع اتفاقات لمدة 7 سنوات لتعزيز إنتاج الصواريخ

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اليوم الاثنين أنها أبرمت اتفاقيات مدتها سبع سنوات مع شركتي ‌جنرال دايناميكس للذخائر والنظم ‌التكتيكية ولوكهيد مارتن لزيادة ‌إنتاج ‌الصواريخ.

وقال "البنتاغون" ‌إن هذه ​الاتفاقيات تهدف ‌إلى "زيادة ​كميات الإنتاج وتسريع جداول ​التسليم للمكونات الفرعية الحيوية التي تدعم برنامج الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية "ثاد" وبرنامج الصواريخ الاعتراضية ‌المتقدم باتريوت.