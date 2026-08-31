الجيش الأردني يعلن اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية ، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت، فجر اليوم، 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الاردنية"بترا" عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تأكيده أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هذه الاعتداءات، وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات.

وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية، بمختلف تشكيلاتها، تواصل تنفيذ واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن، وصون سيادته، والحفاظ على أمنه واستقراره.