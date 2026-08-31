كاليفورنيا تقترب من الاعتراف رسمياً بعيدي الفطر والأضحى

اقتربت ولاية كاليفورنيا الأميركية من إقرار قانون يعترف رسمياً بعيدي الفطر والأضحى، بعد موافقة الجمعية التشريعية للولاية بأغلبية ساحقة (64-1) على مشروع القانون (AB 2017)، في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ لإحالته إلى الحاكم غافين نيوسوم لتوقيعه.

ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية يتيح التشريع الجديد لموظفي الولاية استخدام أرصدة إجازاتهم المدفوعة للتغيب خلال العيدين، كما يمنح المدارس العامة وكليات المجتمع صلاحية تعليق الدوام احتفاءً بالمناسبتين.

وأكد مؤيدو المشروع أن القانون ينصف الجالية المسلمة ويمنحها حقوقاً متكافئة دون إجبار الطلاب والموظفين على الاختيار بين واجباتهم وشعائرهم، في حين أبدت منظمات محافظة اعتراضها على تنظيم أنشطة تعليمية خاصة بالمناسبتين في المدارس.

وبإقرار هذا القانون، ستصبح كاليفورنيا أول ولاية أميركية تتيح إجازات "مدفوعة الأجر" خلال الأعياد الإسلامية لموظفيها، لتنضم إلى أعياد رسمية أخرى معترف بها في الولاية مثل رأس السنة القمرية وعيد "ديوالي".