تعديل وزاري في كوريا الجنوبية يشمل «الدفاع»

أعلنت ​كوريا الجنوبية، أمس، تعديلاً ‌وزارياً ​كبيراً، شمل تعيين لي هيونغ إيل، النائب الأول لوزير المالية، في منصب نائب رئيس الوزراء الجديد ووزير الاقتصاد والمالية، وقال رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي، كانغ ⁠هون سيك، في كلمة بثها التلفزيون، إنه تم أيضاً تعيين النائب ‌في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم، كيم سيونغ وون، وزيراً للعدل، والقائد السابق للقيادة المشتركة بين ‌كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كانغ ‌شين تشول، ‌وزيراً جديداً للدفاع، ويتعين على المرشحين للوزارة ‌الخضوع لتدقيق تشريعي صارم، قبل أن يتم تعيينهم ​رسمياً من قبل الرئيس، بينما يحتفظ الرئيس بالسلطة الدستورية النهائية لتعيين الوزراء، حتى لو رفض البرلمان ​ترشيحهم.