اختراق سيبراني ضخم يكشف سجلات 3.75 مليون مريض أميركي

كشف تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية عن وقوع واحد من أضخم اختراقات بيانات القطاع الصحي خلال عام 2026، إثر هجوم سيبراني استهدف شركة "كير كلاود" المتخصصة في تكنولوجيا السجلات الطبية السحابية، ما أدى إلى سرقة معلومات حساسة تعود لأكثر من 3.75 مليون مريض في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن الهجوم استهدف بيئة سحابية تابعة للشركة على منصة "أمازون ويب سيرفيسز" في مارس الماضي. وتمكن القراصنة من الاستيلاء على قواعد بيانات تضم تفاصيل بالغة الحساسية، شملت السجلات الطبية، وأرقام الضمان الاجتماعي، والبيانات المصرفية، ووثائق الهوية الحكومية مثل رخص القيادة وجوازات السفر.

وأوضح التقرير أن خطورة هذا الانتهاك تكمن في كون "كير كلاود" مزوداً رئيسياً للخدمات التقنية لعشرات الآلاف من المنشآت الطبية الأمريكية؛ مما يعني أن ملايين المرضى طالهم الاختراق دون أن تكون لهم صلة أو تعامل مباشر مع الشركة، بل نتيجة استخدام أطبائهم لأنظمتها في إدارة السجلات.

من جانبها، أكدت "كير كلاود" أنها استعانت بخبراء أمن سيبراني خارجيين لاحتواء الحادثة فور اكتشافها، وأبلغت أجهزة إنفاذ القانون، كما أتاحت خدمات مجانية لحماية الهوية للمتضررين.

في المقابل، حذر خبراء الأمن الرقمي عبر الشبكة من مخاطر "سرقة الهوية الطبية" التي يصعب علاجها مقارنة بتغيير كلمات المرور، داعين المتأثرين إلى تجميد تقاريرهم الائتمانية، ومراجعة مطالبات التأمين الصحي بانتظام، والحذر من رسائل التصيد الاحتيالي الموجهة.