كوريا الشمالية تعين وزير دفاع جديداً

​قالت وكالة الأنباء ‌المركزية الكورية ​الرسمية اليوم الأحد إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أجرى تعديلاً شاملاً في ⁠القيادة العسكرية العليا، إذ عين كيم سونج - جي وزيراً للدفاع وأعاد ‌الاستراتيجي المخضرم باك جونج-تشون إلى منصب نائب رئيس ‌اللجنة العسكرية المركزية.

ويحل كيم ‌سونج-جي، الذي شغل ‌سابقاً منصب ‌مدير المكتب السياسي للجيش، محل ​نو كوانج-تشول، ‌الذي ​جرى نقله ⁠إلى منصب كبير داخل إدارة صناعة الذخائر ​ذات ⁠النفوذ الكبير.

وتتزامن ⁠هذه التعديلات عالية المستوى مع ⁠تكريم كيم جونج أون لعلماء الدفاع على مساهمتهم في تطوير الأسلحة القتالية للبلاد، في وقت ‌تتوطد فيه علاقات بيونجيانج مع ​موسكو في خضم الحرب الروسية مع أوكرانيا.