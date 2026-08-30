كوريا الشمالية تعين وزير دفاع جديداً
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الأحد إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أجرى تعديلاً شاملاً في القيادة العسكرية العليا، إذ عين كيم سونج - جي وزيراً للدفاع وأعاد الاستراتيجي المخضرم باك جونج-تشون إلى منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية.
ويحل كيم سونج-جي، الذي شغل سابقاً منصب مدير المكتب السياسي للجيش، محل نو كوانج-تشول، الذي جرى نقله إلى منصب كبير داخل إدارة صناعة الذخائر ذات النفوذ الكبير.
وتتزامن هذه التعديلات عالية المستوى مع تكريم كيم جونج أون لعلماء الدفاع على مساهمتهم في تطوير الأسلحة القتالية للبلاد، في وقت تتوطد فيه علاقات بيونجيانج مع موسكو في خضم الحرب الروسية مع أوكرانيا.
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