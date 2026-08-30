رئيسة فنزويلا: اتفاق الطاقة مع أميركا يمتد لـ 25 عاماً

قالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز، إن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة يمتد لـ 25 عاماً، ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يومياً، مع الحفاظ على سيادة البلاد على مواردها الطبيعية.

ووصفت رودريجيز الاتفاق بأنه "تاريخي"، وقالت إنه سيسهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية، مشيرةً إلى أنه يتضمن تطوير 17 حقلاً نفطياً إستراتيجياً للوصول إلى الإنتاج المستهدف.

وأضافت في كلمة على قناة "في.تي.في" الحكومية وفقاً لـ"رويترز" أنك "1.5 مليون برميل يومياً يمثل هدفاً أولياً، ضمن خطة أوسع تشمل تطوير ثمانية حقول نفطية جديدة وتوسيع قطاع الطاقة في البلاد".