قاضية أميركية: لا مبرر لتصنيف «أنثروبيك» خطراً على سلاسل التوريد

حكمت قاضية في ولاية كاليفورنيا الأميركية بأنه لم يكن هناك ما يستدعي قيام وزارة الدفاع بتصنيف شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» على أنها تشكل خطراً على الأمن القومي، خاصة ما يتعلق بسلاسل التوريد، وأمرت بإسقاط هذا التصنيف.

ويمثل الحكم، الذي صدر، الخميس الماضي، نصراً مهماً ومؤقتاً للشركة في نزاعها مع «البنتاغون» بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجيش.

وجاء النزاع بعد إصرار «أنثروبيك» على أن نماذج الشركة للذكاء الاصطناعي قد لا تُستخدم في المراقبة الجماعية للمواطنين الأميركيين أو في أنظمة الأسلحة الذاتية.

لكن وزارة الدفاع الأميركية تطالب بحقوق تسمح باستخدام التكنولوجيا في «كل الأغراض القانونية»، وقالت إنه لا يحق لأي شركة إملاء شروطها على الحكومة.

وخلصت القاضية ريتا لين، إلى أن تصنيف «أنثروبيك» خطراً على سلاسل التوريد استند بالكامل إلى رغبة في جعل الشركة مثالاً، بعدما انتقدت الحكومة. وكانت القاضية قد منعت بالفعل تنفيذ قرار الحكومة في وقت سابق من العام الجاري.

ويسفر تصنيف شركة ما باعتبارها تشكل خطراً على سلاسل التوريد عن عواقب واسعة النطاق، قد تتجاوز نطاق استخدامها في الجيش الأميركي.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أمر جميع الوكالات الاتحادية بوقف استخدام تكنولوجيا «أنثروبيك».

كما قال وزير الدفاع، بيت هيغسيث، إن أي شركة ترغب في التوريد للجيش الأميركي ستضطر إلى قطع جميع علاقاتها التجارية مع «أنثروبيك».