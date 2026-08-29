محكمة أميركية تعرقل الاقتراع عبر البريد

أصدرت محكمة أميركية، أول من أمس، حكماً يعرقل مجدداً، على الأقل في الوقت الحالي، الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الاقتراع عبر البريد، في حكم من المرجح أن يجري استئنافه على وجه السرعة.

وعطلت هذه الخطوة الأمر التنفيذي للمرة الثانية، قبل نحو أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإرسال أولى بطاقات الاقتراع عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي، التي تقترب بسرعة. وفرضت القاضية في المحكمة الجزئية الأميركية، إنديرا تالواني، حظراً لمدة 14 يوماً على تنفيذ الحكومة الأمر، في قضية قد تعود مجدداً إلى المحكمة العليا، التي كانت قد ألغت، الاثنين الماضي، حكماً سابقاً لها كان يمنع دخول أمر ترامب حيز التنفيذ.