القضاء الأميركي يُلغي قرار إدراج البنتاغون لشركة "أنثروبيك" في القائمة السوداء

وجّه القضاء الأميركي صفعة قانونية لوزارة الدفاع (البنتاغون)، بعدما قضت محكمة فيدرالية بإلغاء قرار إدراج شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" على القائمة السوداء، معتبرة أن الإجراءات الحكومية ضد مطورة نموذج "كلود" غير قانونية وانتهكت حقوقها الدستورية.

ووفقاً لتقرير لموقع "أكسيوس"، حسمت قاضية المحكمة الجزئية ريتا لين النزاع المستمر منذ أشهر بين إدارة ترامب والشركة، في قرار من 59 صفحة، مؤكدة أن تصنيف "أنثروبيك" كـ "خطر على سلاسل الإمداد" لا يستند إلى أي مسوغ نظامي.

وشددت لين على أن «التذرع الزائف بالأمن القومي لا يمنح شيكاً على بياض لمعاقبة منتقدي الحكومة والانتقام منهم»، لافتة إلى أن مواصلة البنتاغون التعامل مع الشركة بعد صدور القرار يدحض مزاعم كَوْنها جهة قد تُعرّض الأمن القومي للخطر.

خلفيات الصدام

وتفجرت الأزمة إثر خلافات حادة حول نطاق استخدام الجيش الأميركي لنماذج الذكاء الاصطناعي:

تمسك البنتاغون باستخدام نموذج "كلود" ( Claude ) في كافة العمليات والتطبيقات العسكرية والاستخباراتية الحساسة.

) في كافة العمليات والتطبيقات العسكرية والاستخباراتية الحساسة. رفضت "أنثروبيك" توظيف تقنياتها في تطوير الأسلحة المستقلة ذاتية التشغيل بالكامل أو برامج المراقبة الجماعية للمواطنين الأميركيين.

ردت وزارة الدفاع بفرض قيود واسعة وإدراج الشركة ضمن القوائم السوداء، ما دفع الأخيرة للطعن قضائياً ضد القرار.

ردود الفعل والمسار المقبل

ورحبت "أنثروبيك" بالحكم القضائي، مؤكدة في بيان التزامها بالعمل مع الحكومة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن القومي بما يتوافق مع المعايير الأخلاقية، في حين يُتوقع أن تستأنف الإدارة الأميركية الحكم أمام درجات تقاضٍ أعلى. بالتوازي مع دعوى قضائية أخرى تخوضها الشركة ضد تصنيف منفصل أمام محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن.