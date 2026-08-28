ترامب يعلن خطة طموحة للفضاء: عودة للقمر ورحلة للمريخ في 2028 وتأسيس «أكاديمية الفضاء»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة من الأهداف الاستراتيجية لتعزيز ريادة الولايات المتحدة في استكشاف الفضاء والدفاع عنه، متعهداً بإعادة رواد الفضاء الأميركيين إلى سطح القمر قبل نهاية فترته الرئاسية الحالية، وجعل القمر في المستقبل محطة قريبة من أميركا من ضمن محطات أخرى.

وكشف ترامب عن اعتزامه إنشاء صرح تعليمي وتدريبي جديد تحت اسم «أكاديمية الفضاء»، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على ترسيخ التفوق التكنولوجي والعسكري لواشنطن خارج كوكب الأرض، ومذكّراً بدوره في تعزيز القدرات الدفاعية الفضائية للبلاد من خلال تأسيس «قوة الفضاء الأميركية».

وعلى صعيد المهمات العلمية العميقة، أشار ترامب إلى التطورات التقنية التي تقودها وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، مؤكداً أنها تعمل على تطوير جيل متقدم من محركات السفن الفضائية المخصصة للسفر بين الكواكب، تمهيداً لإطلاق مركبة فضائية تعمل بهذه المحركات نحو كوكب المريخ بحلول عام 2028.