الشرع يُعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة السورية

أصدر ​الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتعيين مظلوم عبدي، القائد السابق لقوات سورية الديمقراطية التي كان ‌يقودها الأكراد وتم حلها، مستشارا للرئاسة، في خطوة تعكس تقاربا بينهما.

وأعلن عبدي، يوم الثلاثاء المنقضي، الحل الرسمي لقوات سورية الديمقراطية، مشيدا ببدء مرحلة جديدة وقال: "هذه الخطوة تأتي في إطار الانتقال إلى ‏مرحلة جديدة ​عنوانها السلام والاستقرار وبناء سورية الجديدة"، وفقا لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء.