ترامب: مدير "سي آي ايه" قام بزيارة "شبه روتينية" إلى موسكو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف إلى موسكو كانت "شبه روتينية"، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وصرّح ترامب في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك "كان الأمر شبه روتيني. ولا أحبّذ تخييب الآمال. نود أن نرى الحرب مع أوكرانيا تنتهي"، مؤكدا أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي.

ويعدّ راتكليف من أرفع المسؤولين الأميركيين الذين زاروا روسيا منذ اندلاع حربها لأوكرانيا في 2022.

وجاءت زيارته الثلاثاء وسط تصعيد في الهجمات الروسية على أوكرانيا هذا الصيف، ما زاد من عدد القتلى المدنيين في ظلّ جمود يخيّم على محادثات السلام برعاية أميركية.

وكشف الكرملين الأربعاء أن راتكليف أجرى "اتصالات" بجهاز الاستخبارات الروسي خلال زيارته موسكو لكنه لم يلتق الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين تلقّى إحاطة بأحدث المستجدّات لكنه رفض تأكيد إن كانت مسألة الحرب في أوكرانيا قد أثيرت.

وصرّح بيسكوف إن "الاتصالات عبر الاستخبارات تشكّل تطوّرا إيجابيا بحدّ ذاتها. ومن السابق لأوانه التكهّن بالتأثير على مسار حلّ الأزمة في علاقاتنا".

وكانت آخر مرّة زار فيها مدير وكالة الاستخبارات الأميركية موسكو في نوفمبر 2021 عندما حذّر وليام برنز روسيا من مغبّة إرسال قوّاتها إلى أوكرانيا. وبعد أسابيع، شنّ الكرملين هجومه على أوكرانيا الذي تحوّل إلى أسوأ نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان لوكالة الاستخبارات المركزية دور أيضا في تبادل سجناء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا ضمن عملية واسعة في منتصف 2024.