عواصف رعدية تضرب إنجلترا وويلز.. وتحذير من فيضانات مفاجئة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من تعرض مناطق عدة في البلاد لأمطار وعواصف رعدية متفاوتة الشدة، اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى الخميس.

وأصدرت الهيئة تحذيراً باللون الأصفر من العواصف الرعدية في مناطق واسعة من إنجلترا وويلز، مشيرة إلى احتمال حدوث فيضانات مفاجئة واضطرابات في حركة التنقل. ويغطي التحذير مساحات واسعة من إنجلترا، بما في ذلك لندن وجنوب شرق البلاد، ومنطقة ميدلاندز، وإيست أنجليا، إضافة إلى أجزاء من شمال غرب البلاد وجنوب غربها، ومناطق عدة في ويلز.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار تتراوح كمياتها بين 20 و30 ملم في أقل من ساعة، مع احتمال وصولها إلى 40–50 ملم خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات في بعض المناطق.