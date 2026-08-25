«النينيو» تُشعل حرائق الغابات عالمياً وسط تحذيرات من خسائر اقتصادية فادحة

تسببت موجات الحرارة الشديدة الناجمة عن ظاهرة «النينيو» المناخية وتداعيات التغير المناخي في اندلاع سلسلة غير مسبوقة من حرائق الغابات المدمّرة عبر قارات العالم، مما وضع فرق الطوارئ تحت ضغوط استثنائية وسط تحذيرات من خسائر اقتصادية فادحة وتداعيات طويلة الأجل.

ووفقاً لموقع "سيمافور"، اضطر عشرات الآلاف من سكان ولاية نيفادا الأميركية للنزوح الجماعي إثر اجتياح عواصف نارية هددت أطراف مدينة رينو، بينما رفعت السلطات الإندونيسية حالة التأهب القصوى لاحتواء حرائق متسارعة أدت إلى تدهور حاد في مؤشرات جودة الهواء، فيما واجهت أوروبا، المصنفة كأسرع قارات العالم تأثراً بالاحترار المناخي، موجات جفاف وحرائق حادة وُصفت بأنها من بين أخطر الكوارث الطبيعية في تاريخها الحديث.