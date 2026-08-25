سورية تدين الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي الى أراضيها

أدانت الحكومة السورية دخول وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية في منطقة الجولان واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان "ندين الدخول غير الشرعي الذي قام به اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وتخطيه الحدود الدولية للجمهورية العربية السورية، في انتهاك سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها".

واعتبر بيان الخارجية أن "هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازاً واضحًا وانتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإخلالا بالتزامات اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974"

ودعت الحكومة السورية " المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة، والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية".

وكانت سورية وإسرائيل قد أعلنتا عن عقد اول لقاء مباشر بين وزير الخارجية السورية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان.

وبحسب مصادر محلية في القنيطرة فإن طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت في عموم مناطق محافظة القنيطرة مع الجولان السوري.