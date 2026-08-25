ترامب يعلن تطهير "هرمز" من الألغام ويتوعد طهران بالتدمير الفوري لسفن زرع الألغام

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن استكمال القوات البحرية الأميركية عمليات إزالة وتفجير كافة الألغام البحرية في المياه الدولية التابعة لمضيق هرمز، محذراً الجانب الإيراني من مغبة الإقدام على زرع أي ألغام جديدة في هذا الممر المائي الحيوي. وأكد ترامب، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تروث سوشال"، أن الإدارة الأميركية أخطرت طهران رسمياً بأن أي سفينة أو قارب يحاول نشر ألغام بحرية في المضيق سيتم "تدميره فوراً وبشكل منهجي"، مشدداً على فرض بلاده سياسة "عدم التسامح مطلقاً" لحماية الملاحة الدولية.

وأوضح الرئيس الأميركي أن "قوة الفضاء الأميركية" تفرض رقابة مشددة وشاملة تغطي أرجاء المضيق كافة، إلى جانب استمرار مراقبة موقع "جبل بيك-آكس" وثلاثة مواقع نووية أخرى كانت قد استُهدفت في وقت سابق، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي لضمان أمن الممرات الدولية والحد من أي تهديدات تمس حركة التجارة البحرية.