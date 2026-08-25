الخدمة السرية الأميركية تحقق في فيديو إيراني يهدد باستهداف بارون ترامب

أكدت الخدمة السرية الأميركية أنها على علم ببث وسائل إعلام رسمية إيرانية مقطع فيديو يبدو أنه يتضمن تهديداً لحياة بارون ترامب، أصغر أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، نيت هيرينغ، في بيان، إن "الخدمة السرية الأميركية على علم بالفيديو، وتحقق في أي شيء يمكن اعتباره تهديدا للأشخاص الذين تتولى حمايتهم".

وأضاف هيرينغ: "حرصاً على أمن العمليات، لا نناقش المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالحماية".

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق بأن الخدمة السرية كانت على علم بالتهديد الموجه إلى بارون ترامب.