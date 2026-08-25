نتنياهو يؤكد إعلان بن غفير بشأن إخلاء مجمع "الأونروا" بالقدس الشرقية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلانا سابقا اليوم الثلاثاء، لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، بشأن إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بلدة "كفر عقب" بالقدس الشرقية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو القول: "لن تسمح دولة إسرائيل لمنظمة تورط موظفوها في عملية السابع من أكتوبر بالعمل على أراضيها، وستتخذ إجراءات ضدها بكل الوسائل المتاحة".

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام السلطات الإسرائيلية، على "اقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، وطرد الموظفين المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه."

وقالت الوزارة إن هذا "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد من الجولة الميدانية التي عقدتها وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين إلى مخيم قلنديا".

وأدانت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ، "مشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال في عملية الاقتحام والإخلاء بما فيهم الوزير المستوطن المتطرف ايتمار بن غفير وما رافقها من إجراءات ميدانية هدفت إلى إحكام السيطرة على المركز ومحيطه"، معتبرة أن ذلك "يعكس إصرارا رسميا على تحدي مكانة الأمم المتحدة وحصاناتها، وفرض وقائع بالقوة على مؤسساتها ومنشآتها".