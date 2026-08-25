طائرة عسكرية أميركية تهبط في موسكو.. والكرملين لا معلومات لديه

أظهرت بيانات ​موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الملاحة ‌الجوية ​أن طائرة نقل عسكرية أميركية هبطت اليوم الثلاثاء في مطار فنوكوفو بموسكو. وكانت الطائرة الكبيرة من طراز بوينغ غلوب ماستر، التي تحمل رقم الذيل المسجل في الولايات المتحدة 07-7181 قد أقلعت مباشرة من ريغا في لاتفيا وهبطت في موسكو حوالي الساعة 0700 ‌بتوقيت غرينتش. ولم يتسن لرويترز التحقق مما إذا كانت الطائرة تحمل أي ‌شحنة أو ركاب.

وقال الكرملين إنه لا يملك ‌أي معلومات عن الطائرة.

ووفقا لبيانات ‌"فلايت رادار 24"، ‌كانت الطائرة قد وصلت إلى ريغا في 23 ​أغسطس ‌قادمة من ​قاعدة كامب سبرينغز الجوية الأميركية بالقرب من واشنطن العاصمة.

وكانت آخر رحلة جوية مباشرة لطائرة مسجلة في ​الولايات المتحدة إلى روسيا عبر أوروبا في يناير من هذا العام، وكانت تقل المبعوثين الخاصين ستيفن ويتكوف وغاريد كوشنر لإجراء محادثات سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.

وكان الكرملين قد صرح الأسبوع الماضي بأنه لا توجد ‌معلومات حتى الآن عن زيارة أخرى لكوشنر وويتكوف ​إلى موسكو، بعدما توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا إلى حد كبير في ظل حرب إيران.