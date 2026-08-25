رفض "أممي" لتهديد إسرائيل بترحيل سكان من غزة بسبب إطلاق طائرات ورقية

نددت الأمم المتحدة الثلاثاء بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في غزة تُطلق منها طائرات ورقية ومسيّرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته بـ"خطاب غير مقبول" يصدر من مسؤولين إسرائيليين.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف "في ما يخص التهديد بالطرد بسبب إطلاق أطفال لطائرات ورقية، آمل أن نتفق جميعا على أن هذا أمر مشين".

وكانت إسرائيل حذّرت حركة حماس الأحد من أنها ستكثّف عملياتها في غزة إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية والطائرات المسيّرة والبالونات باتجاهها ، بعدما ازدادت هذه الظاهرة مؤخرا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بالعثور على أربع طائرات ورقية في تجمعات سكنية في منطقة غلاف غزة السبت، بينما أعلن الجيش إسقاط طائرة ورقية أخرى الأحد، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي تم العثور عليها خلال الأيام الأخيرة إلى نحو عشر.

وأعادت هذه الحوادث إلى الأذهان عمليات إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من غزة في أعوام سابقة، ما تسبب في اندلاع حرائق بالأراضي الزراعية في جنوب إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك الأحد "تحذّر إسرائيل حركة حماس أنه إذا لم تتوقف فورا عمليات الإطلاق باتجاه إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي سيتخذ إجراءات لتكثيف العمليات الدقيقة ضد المسؤولين عنها... وسيقوم بإجلاء السكان من المناطق التي تُطلق منها الطائرات الورقية والطائرات المسيّرة والبالونات".

وقال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم في بيان إن الطائرات الورقية "أطلقها أطفال من غزة يبحثون عن طفولتهم البريئة وسط الركام".

وفي بيان منفصل، اتهمت حماس إسرائيل باستخدام الطائرات الورقية كـ"ذريعة" لشن غارات جوية على وسط غزة الأحد، قُتل فيها ثلاثة أشخاص بحسب خدمة الدفاع المدني والإنقاذ في غزة.

من جانبها، أشار شمدساني إلى أن بيان نتنياهو وكاتس لم يكن سوى الحلقة الأحدث في سلسلة من التهديدات الإسرائيلية.

وقالت "ما زلنا نشهد خطابا غير مقبول يصدر من أعلى المستويات في السلطات الإسرائيلية، ويُظهر ازدراء تاما للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ويشجع ويحرض على عنف يرتقي إلى مستوى الجرائم الفظيعة".



