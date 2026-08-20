لندن وباريس وروما وبرلين تدعو إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك "في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد تتسم بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيود صارمة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقا بالغا".