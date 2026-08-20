"سيمنس": لا زيادة في الهجمات الإلكترونية على أنظمة التحكم الصناعية

قالت شركة سيمنس ‌الألمانية اليوم ​الخميس إنها لم ترصد أي زيادة في وتيرة الهجمات الإلكترونية أو أي ثغرات أمنية لم تكن معروفة من قبل في خدماتها الخاصة بأنظمة التحكم الصناعية، وذلك عقب تحذيرات السلطات الأميركية من أن متسللين إلكترونيين يستهدفونها.

وحذرت عدة أجهزة حكومية في الولايات المتحدة ‌أمس الأربعاء من أن أنظمة التحكم من إنتاج سيمنس، المستخدمة على نطاق واسع ‌في المصانع والمنشآت، تتعرض "لتهديد فعلي". ويسلط هذا ‌التحذير الضوء على مخاطر تهدد ‌البنية التحتية الحيوية، ويأتي ‌في خضم وقائع استهدفت شبكات مياه محلية في ​الولايات المتحدة يشتبه ‌خبراء ​أمن سيبراني في ارتباطها بإيران.

وذكر التحذير الأميركي أن جميع وحدات التحكم القابلة للبرمجة من سلسلة إس7 ​من شركة سيمنز ضمن بنك الأهداف المحتملة، مما يؤثر على قطاعات منها التصنيع والطاقة والمياه والمواد الكيميائية والغذاء، التي تُستخدم فيها هذه المعدات.

وقالت "سيمنس"، فيما يتعلق بأنظمة التحكم "في هذه المرحلة، لم نرصد أي زيادة في وتيرة الهجمات الإلكترونية أو ‌أي ثغرات أمنية لم تكن معروفة من قبل". وأصدر هذا ​البيان عدد من الوكالات الوطنية، منها وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية.