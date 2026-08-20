بيسنت: تشديد العقوبات الأميركية على إيران يقّلل من احتمال الحرب الواسعة

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس إن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد الجمهورية الإسلامية.

وأضاف في تصريح لشبكة سي إن بي سي "إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط".

وقال وزير الخزانة الأميركي إنه سيعقد ‌مؤتمرا صحفيا ​يوم الاثنين "للحديث بشكل محدد عما سنقوم به" بشأن إيران.

وأضاف بيسنت: "أعتقد أن أسواق النفط تسيء تفسير ما يعنيه الضغط الاقتصادي". وارتفعت أسعار ‌النفط اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع. وأضاف "لدينا معلومات غير متناسقة، ولست متأكدا من سبب ‌ارتفاع أسعار النفط على خلفية هذا الأمر. فإذا ‌كنا نطبق أقصى درجات الضغط الاقتصادي، فمن المرجح ألا ‌يكون هناك استئناف واسع ‌النطاق للعمليات العسكرية".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، توعد ترامب بشن "حرب اقتصادية وفرض عزلة على نطاق غير مسبوق"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.