الجيش الأميركي يعلن وصول حاملة الطائرات "جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط

أعلن الجيش الأميركي الخميس أن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" وصلت الى الشرق الأوسط، لتحل بدلا من "يو إس إس أبراهام لينكولن" التي أثارت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة، انتقادات لإدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية الحرب على إيران.

وأوردت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان على منصة إكس "تعمل المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات جورج واشنطن في الشرق الأوسط في إطار انتشار مجدول بعد وصولها الى مسرح عمليات القيادة المركزية".

وتأتي الأنباء بعد أيام قليلة من تقارير إعلامية أثارت مخاوف بشأن أوضاع العسكريين على متن "يو إس إس أبراهام لينكولن"، المنتشرة منذ نوفمبر 2025، والتي تزيد الضغوط على ترامب.

ونقلت عدة وسائل إعلام، من بينها منشورات عسكرية متخصصة، عن أقارب أفراد الطاقم قولهم إن ظروف المعيشة على متن "لينكولن" متدهورة، مع نقص في الغذاء وتعطل في شبكة المياه.

كما أفادت تقارير بتسجيل محاولات انتحار عدة.

وقلل ترامب من شأن هذه التقارير، لكنه أكد استبدال "لينكولن" بحاملة طائرات أخرى.

وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن"، المتمركزة في اليابان، تعمل في المحيط الهادئ.

وكانت "لينكولن" قد غادرت ولاية كاليفورنيا في نوفمبر 2025 متجهة إلى بحر الصين الجنوبي، وتغيّر مسارها إلى الشرق الأوسط قبل الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير.