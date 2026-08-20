بنغلاديش تنتخب ميرزا فخر الإسلام رئيساً للبلاد

انتخبت بنغلاديش، اليوم الخميس، مرشح الحزب الوطني الحاكم، ميرزا فخر الإسلام، رئيساً جديداً للبلاد.

وفاز ميرزا فخر الإسلام (78 عاما) بأغلبية ساحقة في أول انتخابات رئاسية منذ 35 عاماً.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات إيه إم إم نصر الدين ، إن ميرزا، مرشح الحزب الوطني الحاكم حصل على 255 صوتاً، بينما حصل منافسه إولي أحمد ، مرشح التحالف المعارض الذي تقوده الجماعة الإسلامية بـ88 صوتاً فقط.