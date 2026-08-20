مصر تدين مشروع إسرائيل الاستيطاني "E1"

أدانت مصر تنفيذ إسرائيل المشروع الاستيطاني "E1" في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أنه يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها التوسع الاستيطاني وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، ومؤكدة تمسك مصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.