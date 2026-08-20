الكرملين: لا معلومات بعد عن زيارة محتملة لكوشنر وويتكوف إلى موسكو

قال الكرملين اليوم ‌الخميس ​إنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن زيارة محتملة لموسكو من قبل المبعوثين الرئاسيين الأميركيين غاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

وتشهد المفاوضات بين روسيا ‌والولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع في ‌أوكرانيا جمودا إلى حد ‌كبير في ظل ‌الحرب مع ‌إيران، والتي يعمل ويتكوف وكوشنر أيضا ​على ‌إنهائها.

من ​ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ​إنه لم يتم التخطيط بعد لعقد أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوث الفاتيكان بول ريتشارد غالاجر، الذي سيزور موسكو الأسبوع المقبل.

لكن بيسكوف ‌أضاف أن روسيا تقدر كثيرا ​جهود الدول التي تعمل على إيجاد حل للصراع في أوكرانيا.