ترامب يتوعد إيران بعزلة غير مسبوقة ويحذر داعميها من «عواقب هائلة»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق ما وصفه بـ«أقسى عملية اقتصادية على الإطلاق ضد أي دولة»، متوعدًا إيران بعزلة واسعة النطاق، وبفرض تداعيات تطال أي دولة أو جهة تقدم لها دعمًا ماليًا أو اقتصاديًا.

وقال ترامب، عبر حسابه على منصة «تروث سوشال»، إن الولايات المتحدة منحت إيران «فرصة أكبر من أي وقت مضى» للتوصل إلى صفقة، مضيفًا: «للأسف، فشلوا في اغتنامها».

ووصف الرئيس الأميركي الإجراءات الجديدة بأنها «حرب اقتصادية وعزل على نطاق غير مسبوق»، مشيرًا إلى أن إيران تواجه وضعًا بالغ الصعوبة بعد تضرر قدراتها العسكرية واقتصادها وعملتها.

ووسع ترامب نطاق تهديداته ليشمل أطرافًا خارج إيران، محذرًا من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو كياناتها الحكومية بتوفير «شريان حياة» لطهران ستواجه «عواقب اقتصادية هائلة».

وحدد ترامب عددًا من الأنشطة التي تستهدفها الحملة، من بينها تهريب النفط، وخطوط تبادل العملات، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، وسجلات السفن، والشركات الوهمية، مطالبًا بوقفها فورًا.