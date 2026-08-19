رئيس البرلمان العربي يدين الغارات الإسرائيلية على سورية

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سورية ووحدة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وحذر، رئيس البرلمان العربي، في بيان من مساعي إسرائيل لتقويض جهود ترسيخ الاستقرار في سورية وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر، مؤكدا تضامن البرلمان العربي التام مع الجمهورية العربية السورية وحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما والتدخل الفوري لاتخاذ موقف حازم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.