مقتل رئيس الاستخبارات الإكوادوري بتحطم مروحية في كينيا

قُتل رئيس جهاز الاستخبارات الإكوادوري ميشال سينسي-كونتوغي، وزوجته في حادث تحطم مروحية في كينيا الأربعاء، بحسب ما أعلن وزير النقل الإكوادوري.

وأفاد مصدر في قطاع الطيران وكالة فرانس برس بأن المروحية التي كانت تقلّ عددا من السياح تحطمت في مقاطعة سامبورو شمال العاصمة نيروبي، ما أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها.

وكتب وزير النقل روبرتو لوكي على منصة إكس "اليوم، رحل ميشال وستيفاني عنا قبل أوانهما. أفكاري مع عائلاتهما، ولا سيما أطفالهما ووالديهما".

وكان على متن الطائرة سبعة أشخاص بينهم 6 سياح، وفق ما أفادت إدارة التحقيق في حوادث الطيران فرانس برس.