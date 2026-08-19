الجيش الإسرائيلي يعترف بإطلاق النار على سيارة الطفلة هند رجب في غزة

أقر الجيش الإسرائيلي الأربعاء بأن قواته أطلقت النار على سيارة كانت تقل الطفلة هند رجب ذات الخمس سنوات في غزة عام 2024، مشيرا إلى أنه أمر بفتح تحقيق جنائي في واقعة القتل التي أثارت غضبا دوليا.

وعُثر على جثمان هند رجب (5 سنوات) داخل مركبة نخرها الرصاص في مدينة غزة، بعد 12 يوما من آخر اتصال أجرته في 29 يناير 2024، مع الهلال الأحمر الفلسطيني واستمر لساعات، في محاولة يائسة لطلب المساعدة.

كان الجيش الإسرائيلي قد نفى سابقا أي وجود لقواته في المنطقة القريبة من موقع الحادث عند مقتل الطفلة.

وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء "بعد مراجعة النتائج، ونظرا إلى مزاعم وجود إخفاقات في تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية".

ونشر الجيش أيضا مراجعات تتعلق بأربعة حوادث أخرى وقعت في غزة وحظيت باهتمام واسع، وقال إنه قرر فتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا بينهم مسعفون وعاملون في المجال الإنساني، في حادثة وقعت عام 2025.

وكانت الطفلة رجب أجرت اتصالا لطلب النجدة بعدما تعرّضت السيارة التي كانت تقل عائلتها لإطلاق النار، ذلك أثناء محاولتهم الفرار من مدينة غزة في ظل تقدم القوات الإسرائيلية في شمال القطاع، خلال الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وعُثر لاحقا على جثمانها وجثامين ستة من أفراد عائلتها، إضافة إلى اثنين من عناصر الهلال الأحمر كانا قد أُرسلا للبحث عنها وإنقاذها.

وأثار مقتل هند رجب غضبا دوليا واسعا، وترافق مع دعوات لإجراء تحقيق مستقل، كما أُدرجت التسجيلات الصوتية الأصلية لمكالمة الاستغاثة التي أجرتها في الفيلم الروائي "صوت هند رجب" (The Voice of Hind Rajab)، الذي رُشح لجائزة أوسكار.

وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إن مراجعته للحادث خلصت إلى أن قواته "أطلقت النار على مركبة كانت تقترب منها أثناء سيرها في اتجاه مخالف للتعليمات المسبقة" التي كان تم إبلاغ سكان المنطقة بها.

وأضاف "نتيجة لإطلاق النار، قُتل خمسة من ركاب المركبة، بينما نجا اثنان هما هند رجب وابنة خالها ليان حمادة".

وأوضح الجيش أنه عقب اتصال بهيئات الإنقاذ شاركت فيه الفتاتان، جرى تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لإجلاء المصابين.

وأضاف "لكن، وفقا للادعاءات التي أُثيرت، وعند وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، أُطلقت قذيفة باتجاهها، ما أدى إلى مقتل المسعفين الاثنين اللذين كانا على متنها".

صرحت "مؤسسة هند رجب"، وهي منظمة قانونية تتخذ من بروكسل مقرا لها وتسعى للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، بأنها لا تبدي "أي ثقة" في الخطوة التي أقدم عليها الجيش الإسرائيلي.

وقالت المؤسسة في بيان "لا ينبغي اعتبار هذه التحقيقات المُعلن عنها حتى وإن جرت بالفعل خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة"، مشيرة إلى أن "التحقيقات الداخلية الإسرائيلية تنتهي غالبا دون محاسبة أو عقوبات لها معنى".