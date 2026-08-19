شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تنفي علمها بوجود تواصل بين كيم وترامب

قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، الأربعاء إنّها ليست على علم بتواصل بين كيم جونغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أن الأخير ألمح إلى ذلك مؤخرا.

جاء موقف كيم يو جونغ بعد ساعات من إعلان واشنطن وسيؤول إنهاء مناوراتهما السنوية قبل موعدها المقرر بنحو أسبوع، وذلك عقب أمر من ترامب بتقليص حجمها.

وكان ترامب قد صرح الأحد بأنه طلب من البنتاغون تقليص مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" (Ulchi Freedom Shield) السنوية، وذلك قبل يوم واحد من بدئها، متحدثا عن "علاقته الجيدة" بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وردا على سؤال يوم الاثنين عما إذا كان كيم قد استجاب لطلباته بإجراء محادثة، قال ترامب "نعم، لقد فعل ذلك".

إلا أن شقيقة كيم، كيم يو جونغ، قالت الأربعاء إنها ليست على علم بأي تواصل من هذا القبيل بين شقيقها وترامب.

وقالت كيم يو جونغ التي تتمتع بنفوذ واسع في بيونغ يانغ "في ما يتعلق بالمعلومات الأخيرة الصادرة من واشنطن بشأن التواصل بين قائدي كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ليس لدي علم بها على الإطلاق".

وأضافت "قد تكون هذه المسألة الوحيدة المتعلّقة بالسياسة الخارجية لسلطاتنا العليا، التي لا أكون على دراية بها".

مع ذلك، ذكرت كيم يو جونغ أن شقيقها لا يزال يحتفظ بـ "ذكريات ومشاعر طيبة" تجاه ترامب، وأن العلاقة بين الرجلين لا تزال "ممتازة".