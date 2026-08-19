أميركا تحذر من إمكانية اختراق أجهزة سيمنس وسط مخاوف من تسلل إيراني

أفاد تنبيه ‌أمني ​إلكتروني نشر اليوم الأربعاء بأن عدة أجهزة حكومية أميركية حذرت من أن متسللين إلكترونيين مجهولي الهوية ‌يحاولون اختراق أجهزة من ‌صنع شركة سيمنس تستخدم ‌لمتابعة وتشغيل ‌مرافق المياه ‌وأنظمة البنية التحتية ​الحيوية الأخرى.

يأتي هذا ‌التحذير ​وسط انتشار وقائع التسلل الإلكتروني ​التي استهدفت شبكات مياه محلية في عدة ولايات خلال الأسابيع القليلة الماضية في هجمات يشتبه خبراء الأمن ‌السيبراني في أن ​لإيران صلة بها.

وتحدث التنبيه عن "تهديد نشط" ‌لجميع وحدات التحكم المنطقي القابلة للبرمجة من ‌سلسلة إس7 التابعة لسيمنس، في ‌قطاعات متعددة من ‌البنية التحتية الحيوية، تشمل منشآت التصنيع والطاقة والمياه ومياه الصرف والكيماويات ​والأغذية والزراعة.

‌وصدر التحذير ​عن وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الطاقة ووكالة حماية البيئة ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ​التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وحذرت الحكومة من أن اختراق هذه الأجهزة قد يؤدي، في ظل ظروف محددة، إلى تعطيل العمليات الحيوية أو وقائع تتعلق بالسلامة أو توقف عن العمل أو تلف المعدات أو اختراق بيانات مهمة أو انتهاكات وآثار أخرى.

ونقل التنبيه عن الأجهزة قولها إن المتسللين ​يستخدمون الذكاء الاصطناعي ليقلص بدرجة كبيرة الخبرة التقنية والوقت اللازمين لتطوير وسائل استغلال يمكنها اختراق هذه الأنظمة بنجاح.